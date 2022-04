Santé : un statut particulier à nouveau revendiqué

Le Syndicat interprofessionnel en soins de santé régional (FIQ-SISSAT) demande une fois de plus au gouvernement qu'il accorde un statut particulier à l'Abitibi-Témiscamingue.

Tous les facteurs indiquent que les soins de santé sont en péril régionalement. En ce moment en Abitibi-Témiscamingue, il manque 290 infirmières dans le réseau et cette donnée s'accentuera à 340 lorsque des projets de construction comme les maisons des aînés seront livrés.

Prochainement, 23% des femmes partiront en congé de maternité et 300 départs à la retraite sont attendus. Cet été seulement, 5 000 quarts de travail seront à combler.

Le temps supplémentaire obligatoire (TSO) est aussi problématique, avec un taux d'utilisation de 8,70%, alors que le seuil acceptable est de 5%. Pourtant, la volonté du ministre de la Santé, Christian Dubé, dans son plan de refonte du système québécois, est d'abolir le recours au TSO. Qui plus est, en l'espace de cinq ans, les coûts reliés à la main-d'oeuvre indépendante ont explosé, passant de 1 M$ à 26 M$.

« Le gouvernement avait annoncé plusieurs promesses, notamment de remettre des soins de première ligne et que tout le monde va avoir accès à des soins de qualité, même dans les régions. En ce moment, on voit que leurs promesses n'ont pas été tenues. En vue de la prochaine élection, on veut leur rappeler qu'en Abitibi-Témiscamingue, on est toujours les grands oubliés. On veut surtout démontrer que le ministre régional Pierre Dufour ne fait rien pour la région. C'est vraiment cette personne qu'on veut pointer du doigt aujourd'hui. »

Pour ajouter l'insulte à l'injure, les primes gouvernementales allant de 12 000 $ à 18 000 $ pour les infirmières à temps plein ont mené au recrutement de six infirmières seulement chez nous.

Selon la présidente de la FIQ, Julie Bouchard, il est fin temps d'écouter les solutions que proposent les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue puisque celles du gouvernement ne reflètent pas la réalité du terrain.

« Être écouté, c'est un de nos plus grands souhaits. Nous avons les solutions et le gouvernement les sait déjà. Par contre, il préfère faire cavalier seul dans une grande majorité des décisions. Le gouvernement doit absolument s'assurer d'écouter et de mettre en place des solutions qui proviennent des travailleuses et des travailleurs et non des dirigeants qui ne connaissent aucunement cette réalité. »

- Julie Bouchard, présidente nationale de la FIQ