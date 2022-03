Sayona double les ressources de lithium en Abitibi-Témiscamingue

Sayona annonce que les ressources minérales de lithium ont doublé en Abitibi-Témiscamingue. C'est ce que démontre une étude indépendante réalisée par la firme québécoise BBA Inc et la firme canadienne SGS Canada Inc.

Ainsi, 119 millions de tonnes de lithium sont présentes aux deux propriétés minières de Sayona, soit le projet Authier, à La Motte, et le projet Lithium Amérique du Nord (LAN), à La Corne.

« Les précédents propriétaires n'avaient pas publié ce qui avait été évalué en 2017. La dernière évaluation avait été faite en 2011 seulement. Les ressources ne sont pas apparues comme ça. Elles ont toujours été là, mais comme l'entreprise précédente n'était pas sur les marchés boursiers, elle avait décidé de ne pas les publier. On est obligé de le faire parce que Sayona est une compagnie publique enregistrée en bourse. » - Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona au Québec

La présence de ces ressources supplémentaires n'a pas été déclarée, croit Guy Laliberté, puisqu'une annonce publique n'a pas été jugée rentable en raison des bas prix du lithium à l'époque. Aujourd'hui, avec la hausse des prix et du marché, la rentabilité est présente, assure le chef de la direction.

L'augmentation des ressources pourrait également avoir pour effet de prolonger la durée de vie des minières.

Par ailleurs, Sayona procède à la nomination de Richard Saint-Jean au poste de directeur général du site minier Lithium Amérique du Nord. Son mandat sera de veiller à la remise en opération des installations à La Corne qui est souhaitée pour mars 2023. Il dirigera également les activités de production.

Richard Saint-Jean est familier avec le monde minier, comme le témoignent ses 30 années d'expérience dans le domaine. Il a notamment participé au démarrage de quatre concentrateurs.