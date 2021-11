Sébastien D'Astous demeure maire d'Amos

Les citoyens d'Amos choisissent la continuité et donnent un autre mandat à Sébastien D'Astous.

Le maire sortant récolte 59,4% des voix alors que son adversaire, André Brunet, reçoit 40,6% d'appui.

Au cours de la campagne, Sébastien D'Astous s'est engagé à maintenir le taux de taxation sous l'inflation, compléter la troisième phase des travaux sur la 1re avenue et promouvoir le composte.

« Je suis soulagé et très heureux. La campagne a été longue et pénible, avec la pandémie. Je suis très content que les citoyens d'Amos me fassent confiance pour un autre quatre ans. Demain, il faut se lever les manches et revenir au boulot. Il faut s'assurer que notre population va avoir le meilleur service et qu'on va mettre l'énergie que méritent nos citoyens. »

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos