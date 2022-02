Sébastien Lemire condamne l'invasion russe

Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, condamne l'agression russe en Ukraine.

Depuis cette nuit, la Russie bombarde des installations militaires et des aéroports dans plusieurs villes de l'Ukraine, dont la capitale Kiev. On déplore déjà plusieurs morts.

Sébastien Lemire estime toutefois que le conflit peut toujours être évité. Ce que voit le député s'apparente à un rapport de force plutôt qu'à une guerre, mais convient qu'une lutte à savoir quel pays a les plus gros bras peut déraper rapidement.

« Parce qu'un membre d'un pays allié serait attaqué, l'ensemble des pays alliés tombent automatiquement en guerre, on n'est pas là encore. Le contexte n'est pas tant un contexte de tension. On n'est pas dans le contexte de la 2e guerre mondiale dans lequel il y a eu un génocide. C'est la capacité de s'approprier des ressources naturelles. C'est là que de faire à ce stade-ci des sanctions commerciales est peut-être le bon geste à faire. Je ne pense pas que Justin Trudeau a nécessairement une crédibilité internationale et que s'il appelle Vladimir Poutine, que Poutine va répondre au téléphone. »

Sébastien Lemire craint toutefois un troisième joueur chinois.

« On n'est plus dans une dynamique dans laquelle c'est le bloc de l'est contre l'occident. On est aussi dans une dynamique dans laquelle il y a un joueur qui est la Chine. Il y a des gens qui ont avantage à s'assurer que ce soit chaotique aux États-Unis et en Russie parce que pendant ce temps-là, eux sont capables de s'installer, de s'approprier des ressources et de faire développer leurs industries. »

- Sébastien Lemire