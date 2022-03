Senneterre retrouve en totalité son urgence

Le 18 octobre 2021 n'est pas une date qui passera à l'histoire à Senneterre, mais c'est tout le contraire pour la journée de 7 mars 2022.

C'est aujourd'hui, après plusieurs mois de combat, que marque enfin la réouverture de l'urgence de Senneterre.

Trois infirmières ont été embauchées dans les dernières semaines ce qui permet la réouverture en totalité des services.

Pour la première fois en un peu plus de quatre mois, à 16h01 aujourd'hui, les citoyens ne se buteront pas à une porte verrouillée à clé.

« C'est une date dont on va se souvenir vraiment longtemps. Maintenant, notre objectif premier sera de ne plus jamais revivre cette fermeture. Ça a vraiment ébranlé toute une communauté. On va s'en souvenir longtemps. Aujourd'hui, on peut effacer pour aller de l'avant. On va à nouveau pouvoir se sentir en sécurité. C'est surtout ça qui est important. »

- Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de Senneterre