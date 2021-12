Sept ans de prison pour enlèvement et attouchements sur une enfant

Un homme de Val-d’Or aura du temps pour réfléchir à ses actes. L'individu de 36 ans a commis plusieurs crimes sur une enfant plus tôt cette année et écope de sept ans et demi de prison.

Il plaide coupable d'enlèvement, d'attouchements sexuels et d'incitation à des attouchements, de possession de pornographie juvénile et de bris de conditions. Un ordre de la cour nous empêche de nommer l'homme, pour protéger l’identité de sa victime, une fillette de cinq ans.

En plaidant coupable, il évite à la jeune victime et plusieurs autres témoins de devoir passer par l'étape d'un procès. L’homme a enlevé la jeune fille à sa résidence en soirée après avoir menti à la gardienne, avant d’être retrouvé et arrêté par la police. Dans l’intervalle, il a eu le temps de faire des attouchements sexuels à sa victime et l’a incité à le toucher.

Quand les policiers ont sorti la petite victime des griffes du prédateur, elle a indiqué que le criminel «lui avait fait mal». Au tribunal, on a appris que l'homme, qui a lui-même deux enfants, est accro à la pornographie juvénile. Il a avoué aux policiers être attiré par des enfants d'environ 5 ans, le même âge que la victime.

Lorsqu'il sortira de prison, il sera interdit au criminel d'utiliser Internet, sauf pour des tâches courantes. Par exemple, il ne pourra pas aller sur le «dark web» ou sur des sites pornographiques. Le criminel sera sur le registre des délinquants sexuels pour le restant de sa vie.

Il aura aussi, pour le restant de ses jours, l’interdiction de se trouver près d’une école, d’un parc, d’une garderie ou d’une piscine où pourraient se trouver des enfants de moins de 16 ans, sauf si c’est pour récupérer ses propres enfants, sous supervision.

L'homme de 36 ans s'est adressé au tribunal, disant avoir honte de cette soirée et il devra se soumettre à des thérapies pendant sa peine de pénitencier. En rendant son verdict d’une peine de sept ans et demi de pénitencier, la juge Renée Lemoine a parlé de crimes odieux et d’un enfant à la merci d’une personne qui avait un lien de confiance avec la famille. Elle a aussi dit être consciente qu’aucune peine ne pourrait atténuer la frustration de la victime et de ses proches dans cette affaire.