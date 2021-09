Seule l'«urgence» de Senneterre sera partiellement fermée

Le plan de contingence que présente à la population le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) touche l'ensemble des centres hospitaliers de la région.

Certes, Senneterre est concernée, mais les impacts du manque criant de personnel infirmier se feront aussi sentir à Ville-Marie, à Val-d'Or, à Témiscaming/Kipawa, à Rouyn-Noranda, à Amos et à La Sarre.

Parmi les nombreuses mesures annoncées, il y a la fermeture partielle de l'urgence de Senneterre, mais aussi ailleurs dans la région, la réduction des services de prélèvements sanguins et santé courants ainsi que du soutien des infirmières aux cliniques externes spécialisées.

En Abitibi-Ouest, la Santé publique prévoit revoir à la baisse le nombre de lits en soins intensifs et le nombre de lits disponibles pour hospitalisations en courte durée qui passera de 30 à 15. À Senneterre, quatre lits d'hospitalisation seront fermés.

« Je ne suis pas capable de vous donner la durée. Je peux vous confirmer que certaines de ces mesures seront plus de quatre mois. Le manque est tellement important. C'est pour ça qu'il fallait se planifier. Je ne voulais pas être confrontée la semaine prochaine à vous annoncer qu'on est en rupture à l'urgence de Val-d'Or et la semaine d'après, qu'on est en rupture de l'obstétrique de La Sarre. »

L'annonce cette semaine de la possible fermeture de l'urgence de Senneterre par le ministre de la Santé Christian Dubé a provoqué un tollé de réactions dans la région.

La Santé publique régionale affirme que des choix déchirants ont dû être faits et que malheureusement, l'urgence de Senneterre a été choisie, notamment parce qu'elle ne figure pas dans le registre d'urgence du ministère de la Santé.

« À Senneterre, c'est 15 visites par jour, principalement de 8h à 20h. C'est une décision qu'on a discutée pendant plus de six mois. Un moment donné, des gens du ministère nous ont dit dans l'analyse qu'on a fait, Senneterre n'est pas une urgence. On maintient un service. On est loin de tout enlever. Si on peut le rétablir lorsqu'on aura assez d'infirmières, il n'y a aucun problème. »

- Dr Jean-Yves Boutet, chef du département régional de médecine générale