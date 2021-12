Six cas de légionellose identifiés en Outaouais

Tous les ans, des cas de légionellose sont recensés en Outaouais et cette année n'en fait pas exception. La direction régionale de santé publique surveille étroitement six cas déclarés récemment dans la région.

La légionellose est une infection respiratoire qui se transmet par des gouttelettes. On retrouve cette bactérie dans l'environnement et elle se développe dans l'eau tiède. Pour le moment, aucune source de contamination n'a encore été identifiée.

Les fumeurs, les personnes qui consomment de l'alcool, les systèmes immunitaires affaiblis et les 50 ans et plus sont plus à risque. Dès l'apparence de symptômes, qui s'apparentent d'ailleurs à ceux de la COVID-19, veuillez contacter un professionnel de la santé ou Info-Santé.

Il est possible de contenir cette bactérie notamment en nettoyant tout appareil qui peut émettre des gouttelettes, comme un humidificateur ou un spa.