Six mois de retard pour l'atelier mécanique de Rouyn-Noranda

La Ville de Rouyn-Noranda n'a d'autre option que de prolonger son bail avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) et le Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER).

En juillet 2020, l'administration Dallaire a débloqué 4 M$ afin de construire un nouvel atelier mécanique dans le but de rapatrier sa flotte de véhicules. Le désir de Rouyn-Noranda est de gérer elle-même ses équipements et les ressources humaines, matérielles et financières.

Cependant, la réalisation de ce projet se bute à d'importants délais. La flotte de la Ville sera donc entreposée dans les installations du CGER pour encore six mois.

« Il y a eu certains retards suite à l'analyse des sols. Quand on fait des travaux, on peut faire une estimation sur ce qu'on retrouve dans le sol. Quand on a fait les travaux, on a vu des petites surprises. Ça a donc été retardé. C'est pour cette raison qu'on repousse de six mois le délai de location. » - Huguette Lemay, directrice générale de la Ville de Rouyn-Noranda

Le futur garage municipal sera situé sur le chemin Docteur-Lemay. Le dossier est sur la table à dessin depuis 2018.