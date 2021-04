Six perquisitions contre la drogue à Val-d'Or

La Sûreté du Québec n'a pas chômé hier. Six perquisitions en matière de drogue ont été menées à Val-d'Or, dans des véhicules et dans des résidences.

Les policiers ont mis la main sur du cannabis illicite sous diverses formes, près de 40 grammes de cocaïne, environ 40 comprimés de méthamphétamine et près de 30 timbres médicamentés. Plus de 23 000$ en argent canadien et du matériel servant à la vente ont également été saisis.

Un total de quatre personnes, trois hommes et une femme ont été arrêtés avant d'être libérés. Ils devraient tous devoir répondre de leurs actes devant la justice.