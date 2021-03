Six personnes infectées aux Jardins du Patrimoine d'Amos

L'Abitibi-Témiscamingue voit son nombre de cas confirmés de COVID-19 s'alourdir de 14 pour le week-end. De ce nombre, six sont en lien avec l'éclosion en cours aux Jardins du Patrimoine d'Amos.

Dans cette résidence pour personnes retraitées, on dénombre cinq résidents et trois employés infectés au virus. La Santé publique a mis en place ses mesures pour gérer l'éclosion et tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas maitrisée, les résidents se doivent de rester isolés dans leur chambre.

Par ailleurs, aucun nouveau cas n'a été recensé en service de garde ou en milieu scolaire dans la région, samedi et dimanche. Quatre citoyens sont présentement hospitalités.