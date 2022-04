Sol Zanetti voit grand en Émilise Lessard-Therrien

Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, a d'excellentes chances d'être réélue aux prochaines élections provinciales de novembre.

C'est ce que crois son collègue et député solidaire dans Jean-Lesage, Sol Zanetti, qui est d'ailleurs de passage en Abitibi-Témiscamingue.

« En politique, c'est difficile de présumer de ce qu'il va se passer dans six mois. Je suis très prudent. Oui, elle a d'excellentes chances, mais jamais sans un grand travail. Elle a de meilleures chances que la dernière fois et elle a passé la dernière fois. Je suis optimiste et c'est clair qu'on va continuer à l'appuyer. »

Sol Zanetti a également profité de son voyage pour écouter les préoccupations de nombreux citoyens.

« Ce qui revient, c'est vraiment la question de la découverture des services en santé. Il y a aussi la question de l'environnement dans le développement du territoire et la solitude des aînés. C'est quelque chose qui m'a touché énormément. Une dame qui a 100 ans nous a témoigné qu'elle se sentait à part de la société. On sent une tristesse et une solitude. »

- Sol Zanetti