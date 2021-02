St-Laurent joue les héros contre Drummondville

S'il y a bien une chose que les Huskies de Rouyn-Noranda nous ont apprise au fil du temps, c'est qu'il ne faut jamais les compter pour battu.

Tout comme l'Armada de Blainville-Boisbriand dernièrement, les Voltigeurs de Drummondville ont goûté à la médecine des Huskies et se sont fait remonter pour finalement s'incliner en prolongation, 3-2.

L'ancien Husky, William Dufour, a inscrit deux buts en désavantage numérique au deuxième vingt. La réplique des Huskies est venue d'Olivier-Luc Haché, en début de troisième période.

Avec une minute et 20 secondes à faire au match, Alex Arsenault a bougé les cordages et forcé la tenue d'une prolongation. C'est finalement Édouard St-Laurent qui a joué les héros dans le camp rouynorandien en marquant sur réception lors d'un avantage numérique.

« En général, on a connu un bon match. On est allé chercher les gros buts importants. C'est ce qui nous a permis d'aller chercher la victoire. En début de match, les avantages numériques nous ont coûté du rythme. On a su se resserrer et on a gardé les choses simples. C'est déterminant pour avoir du succès. »

- Édouard St-Laurent, attaquant des Huskies