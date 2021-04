Steve Corriveau se lance avec les conservateurs

Le Parti conservateur du Canada a trouvé un premier candidat pour la prochaine campagne électorale en Abitibi-Témiscamingue.

Steve Corriveau se présentera dans la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou. Il tentera de renverser la vapeur dans ce comté, alors qu'aucun candidat conservateur n'a été élu depuis Guy Saint-Julien, en 1993.

« Je suis fier de me joindre à l'équipe du Parti conservateur du Canada. Erin O’Toole apporte une nouvelle dynamique plus moderne, très collaboratrice avec le Québec et très respectueuse de notre caractère particulier. Je vais travailler très fort pour mériter la confiance des citoyens de la région et être leur voix à la table des décisions. »

- Steve Corriveau, candidat du Parti conservateur dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou