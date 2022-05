Surplus financier de 750 000$ à Senneterre

Senneterre termine son année 2021 avec un excédant monétaire de 750 000$.

Selon les élus, plusieurs facteurs expliquent ce surplus, dont une hausse des droits de mutation et un remboursement d'assurance pour un bris dans un immeuble. Dans le cadre du projet de parc thermique, une allocation financière supplémentaire a également été reçue.

La dette demeure toujours stable, à 4,5 M$. La Nathalie-Ann Pelchat se réjouit que malgré des investissements agressifs dans les infrastructures de la municipalité, la dette est à son niveau le plus bas depuis des années.

Senneterre n'a pas chômé en 2021, avec la réalisation de plusieurs projets. L'agrandissement et l'amélioration des sentiers du Mont-Bell, la mise en place d'un programme de rénovation de logements dans des secteurs plus défavorisés et l'ouverture du Complexe sportif Allaire et sa nouvelle piscine sont quelques-uns des projets phares livrés l'an dernier.