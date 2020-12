Technosub étend ses tentacules jusqu'au Texas

Technosub prend les grands moyens pour devenir une référence mondiale dans la gestion écoresponsable des eaux industrielles et minières.

L'entreprise fait l'acquisition de Clowe & Cowan, une compagnie de distribution et de solutions de pompage. Située aux États-Unis, dans l'État du Texas, Clowe & Cowan permettra à Technosub de faciliter l'accès au marché mexicain.

C'est la deuxième fois que Technosub fait l'achat d'une entreprise chez nos voisins du sud après Miller Sales & Engineering, à Tucson, en Arizona. Ça remonte à 2017. Avec entre autres la barrière linguistique, avoir pignon sur rue en Arizona et au Texas, à proximité de la frontière du Mexique, facilitera les opérations.

« On est déjà présent au Mexique. Par contre, c'est difficile. Envoyer des produits au Mexique, c'est correct. Mais, le service d'après vente par contre était difficile parce qu'on n'avait pas de réseau là-bas et on n'avait pas de place pour réparer nos produits. Maintenant, ce sera beaucoup plus facile pour nous de faire des affaires là-bas. »

- Éric Beaupré, PDG de Technosub