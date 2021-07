Tomas Cibulka portera l'uniforme des Foreurs

Le plus récent choix des Foreurs au repêchage européen, Tomas Cibulka, s'engage à jouer pour le vert et or la saison prochaine. Le défenseur tchèque débarquera en sol abitibien sous peu, en prévision de la prochaine campagne.

Pour l'arrière de 17 ans, jouer au Canada est un rêve, mais la décision fut difficile à prendre, a-t-il avoué lors d'une entrevue avec un média tchèque. Après avoir regardé des photos de la Ville de Val-d'Or, Tomas Cibulka n'a pas trouvé beaucoup d'inconvénients pour l'empêcher de s'y établir.

Il aimerait profiter de son expérience avec les Foreurs afin d'apprendre le français. Cette décision découle notamment d'une discussion avec l'attaquant slovaque de la dernière édition du vert et or, Maxim Cajkovic, qui lui a conseillé d'étudier quelque peu la langue avant de se joindre aux Foreurs.

En 2019-2020, à l'âge de 16 ans, Cibulka a notamment évolué et en deuxième division de la Ligue tchèque.