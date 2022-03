Le boxeur valdorien Tommy Langlois annonce son retour sur le ring.

L'ancien champion des Jeux du Québec en 2013 est de retour à l'entraînement.

Si la pandémie le permet, son objectif est de renouer avec ses gants de boxe en mai prochain lors d'une compétition à Montréal.

« Je veux remonter au sommet. Je sors d'une petite retraite, vu que j'étais entraîneur du Thunder Boxing Club de Val-d'Or, mais avec la fermeture, j'ai décidé de me remettre à l'entraînement. On va voir où cela va me mener prochainement. Je crois qu'il y a de l'ouverture et je crois que je me suis amélioré en tant que boxeur. Je continue de devenir plus mature physiquement. »

- Tommy Langlois, boxeur valdorien