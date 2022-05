Touchés par un incendie, ils reçoivent un don de la SQ

La Sûreté du Québec a pour mission de maintenir la paix, l'ordre public et la sécurité des citoyens, mais il arrive à l'occasion que des agents contribuent d'une différente manière pour soutenir leur communauté.

C'est notamment le cas de Pierre-Luc Castonguay et Luc Desbiens qui ont décidé d'aider une famille de Pikogan qui a tout perdu lors d'un incendie au début du mois. La résidence et le garage de la famille Mowatt ont été réduits en cendres.

La population de Pikogan s'est rapidement mobilisée afin de prêter main-forte aux parents ainsi que leurs cinq enfants, de même que les deux policiers de la division des relations avec les communautés autochtones (DRCA) en Abitibi-Témiscamingue.

Un don de 400$ a été remis à la famille pour l'achat de vêtements et de nourriture, grâce à la participation des agents Castonguay et Desbiens, mais aussi de l'Association des policiers et policières provinciaux du Québec (APPQ).