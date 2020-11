Toujours quatre cas actifs dans la région

Le bilan de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue demeure inchangé, selon la Santé publique régionale. On ne dénombre aucune hausse du nombre de cas et seulement quatre sont toujours actifs. Le virus a infecté 63 personnes dans la région depuis septembre.

Par ailleurs, Justin Trudeau se réjouit de l'efficacité à 90 % du vaccin contre la COVID-19 du géant pharmaceutique Pfizer. Le Canada a réservé pour l'instant 20 millions de doses de ce candidat. Les quantités initialement disponibles seront distribuées soigneusement.

« On s'attend à ce que ça arrive normalement dans les trois premiers mois de 2021. Évidemment, on va commencer avec des populations prioritaires pour les vaccinations, mais on devrait en avoir de plus en plus au fil des mois. »

Justin Trudeau, premier ministre du Canada