Toujours trois cas actifs en Abitibi-Témiscamingue

Pendant que le nombre de cas de coronavirus s'essouffle au Québec et qu'on répertorie seulement trois cas actifs en Abitibi-Témiscamingue, le gouvernement Legault assouplit les règles qui prévoyaient une seule et même maisonnée dans les hébergements touristiques.

Québec permettra à un groupe de dix personnes et moins de séjourner au même endroit, à compter du 15 juin partout en province. Comme pour les rassemblements intérieurs, la règle des trois ménages maximums s'appliquera.

À la Chambre des communes, le ton monte entre le gouvernement Trudeau et les partis d'opposition alors que le projet de loi pour imposer des amendes et des peines d'emprisonnement à tous ceux qui ont fraudé la Prestation canadienne d'urgence (PCU) doit bientôt être déposé.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, estime que le gouvernement pourrait scinder son projet de loi pour faire adopter certains éléments dès cet après-midi.

« Parlez avec les oppositions. Lorsque le gouvernement Trudeau collaborait avec le Bloc québécois et les autres formations politiques, les mesures étaient adoptées rapidement et efficacement. Depuis qu'il fait la baboune, elles ne le sont plus. »

-Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois