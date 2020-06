Tourisme Abitibi-Témiscamingue satisfait, mais prudent

Tourisme Abitibi-Témiscamingue se dit en général satisfait des annonces faites par la ministre du Tourisme. L'argent rendu disponible pour les promoteurs touristiques est un point positif.

On ne peut pas en dire autant au niveau de l'hôtellerie secteur où l'on sentirait le moins de satisfaction. Tourisme Abitibi-Témiscamingue demeure cependant optimiste quant à de possibles modifications.

«C'est un work in progress, mais on sait que depuis la crise plusieurs programmes ont été modifiés par les deux paliers de gouvernement pour justement répondre aux besoins, donc on demeure optimiste à cet effet. C'est vraiment un message fort. C'est la première fois qu'on sent que notre industrie touristique est vraiment reconnue comme un apport économique important au Québec.»

-Randa Napky, directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue