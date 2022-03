Toute une commande pour les Forestiers

Les Forestiers d'Amos ne l'auront pas facile en ouverture des séries Jimmy-Ferrari.

Les Forestiers se frottent aux puissants Cantonniers de Magog, dans une série 3-de-5. Le premier match est ce soir, à Magog.

Amos a terminé la saison au 14è rang sur 15 équipes et Magog s'est classé deuxième.

En saison, Amos a perdu ses deux sorties contre Magog, mais de façon serrée, 3-2 en prolongation et 4-1.

«On a le rôle de négligés, le plus beau rôle. On a juste à les tenir pendant une période et la pression va monter sur eux. La saison est finie, tout recommence et on peut prouver ce qu'on est capables de faire.»

- Shawn Lanoue, pilote des Forestiers