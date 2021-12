Transactions : calme plat à Rouyn-Noranda?

Différents scénarios sont sur la table des Huskies de Rouyn-Noranda, avec la période de transactions qui s'ouvrira dimanche dans la LHJMQ.

D'un côté, une jeune équipe comme celle des Huskies pourrait opter pour la vente de vétérans. De l'autre, si l'occasion se présente, la meute pourrait se laisser séduire et acheter de jeunes joueurs qui cadrent dans leur fenêtre de compétitivité, dans deux ans.

Dans une ligue très paritaire cette saison, qui sait, peut-être que l'état-major pourrait se contenter du statu quo.

« Il y a toujours des opportunités dans des échanges. Des fois, des joueurs ne sont pas disponibles, mais quand tu reçois des offres qui ont vraiment du sens, ils peuvent le devenir. On est jeune et on a plusieurs joueurs de différents cycles. Ça va dépendre des scénarios et des compensations qu'on peut avoir. Ça ne devrait pas bouger tant que ça, mais il y a plusieurs affaires à prendre en ligne de compte comme les mouvements dans notre division. »

- Marc-André Bourdon, directeur général des Huskies