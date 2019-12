Transactions : les Huskies à la recherche de choix

La période des transactions s'ouvre officiellement dimanche dans la LHJMQ et c'est la dernière occasion pour toutes les formations de faire leurs commissions avant de partir à la guerre pour remporter les honneurs. Les Huskies devraient vendre, mais de façon modérer puisqu'ils ne veulent pas trop s'affaiblir. Le premier rang de la division et le deuxième rang de l'association sont à leur porter ce qui signifie que les Huskies pourraient disputer les deux premières rondes des séries éliminatoires à la maison.

Mario Pouliot ne joue pas au cachotier. Il ne vise pas de coup d'éclat, mais bien des choix au repêchage.

« L'an passé, on est allé chercher de gros morceaux en Noah Dobson, Joël Teasdale et Louis-Filip Côté. Donc, c'est sûr qu'on a des trous dans nos choix. On veut trouver une façon d'améliorer notre banque de choix. On va regarder ce qui se présente sur le marché. »

-Mario Pouliot, directeur général des Huskies