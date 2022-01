Trois décès supplémentaires recensés

Le nombre de décès dû à la COVID-19 est encore en hausse en Abitibi-Témiscamingue.

Dans les 24 dernières heures, trois personnes ont perdu la vie régionalement. Ça porte à 21 le nombre total de décès depuis juillet dernier.

En date de lundi, plus de 260 tests ont été effectués et 70 d'entre eux se sont avérés positifs. On dénombre 27 hospitalisations dans la région. Deux personnes sont aux soins intensifs.

Plus les jours passent, plus ils se ressemblent, alors que deux autres éclosions ont été déclarées à l'unité Les Collines de l'Hôpital de Rouyn-Noranda et à l'unité de santé mentale à l'Hôpital d'Amos.