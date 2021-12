Trois matchs en trois jours pour les Huskies

Les Huskies sont dans l'est de la province en fin de semaine, pour une éreintante séquence de trois matchs.

Ils visitent Québec ce soir, puis Rimouski demain et dimanche. La meute devra resserrer son jeu défensif, ayant alloué 38 buts en six matchs.

Malgré une série de trois défaites, Rouyn-Noranda peut construire sur son dernier match contre les Foreurs.

« Les deux games en fin de semaine dernière sont vraiment à oublier, mais là, on commence à reconstruire sur de bonnes bases. Quand on joue dans notre identité, on peut compétitionner avec n'importe qui. C'est vraiment important d'amener ça dans les prochains matchs contre Québec et Rimouski. »

- Marc-Antoine Séguin, attaquant