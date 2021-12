Trois médailles pour le Thunder boxing club à Lévis

Le Thunder Boxing Club de Val-d'Or a fait une belle récolte à Lévis en fin de semaine.

Trois boxeurs du club quittent les Gants d'argent 2021 avec une médaille au cou.

Dans la catégorie 92 kilogrammes et plus, Jean-Roger Rochefort met la main sur une médaille d'argent.

Maxime Beaulieu chez les 63,5 kilogrammes et Dylan Blanchette chez les 60 kilogrammes ont quant à eux remporté le bronze.

« Le plan de match de Jean-Roger n'a pas marché. On a affronté un adversaire qui était de calibre. Maxime a perdu contre un champion en fin de semaine. C'était une décision serrée. Dylan a aussi perdu contre un champion qui a gagné en fin de semaine. Ça a fini au deuxième rond par arrêt préventif de l'arbitre. On va devoir aller chercher plus d'entraînement pour les prochaines compétitions. »

- Tommy Langlois est coach et propriétaire du Thunder Boxing Club de Val-d'Or