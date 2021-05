L'équipe de la semaine dans la LHJMQ est dominée par les Tigres de Victoriaville et les Foreurs de Val-d'Or.

Chez le vert et or, Jonathan Lemieux devant les buts, Jordan Spence à la ligne bleue et Nathan Légaré à l'attaque, ont tous excellé lors de la demi-finale contre Chicoutimi.

En trois matchs, Légaré a six buts, Spence a six passes et Lemieux n'a pas connu la défaite.