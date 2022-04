Trois nouveaux décès recensés

Trois décès supplémentaires sont dénombrés en Abitibi-Témiscamingue.

Ça porte à 76 le nombre de personnes qui ont perdu la vie depuis décembre 2021 dans notre région. Dans les dernières heures, 48 nouveaux cas ont été détectés en laboratoire.

Le nombre d'hospitalisations dans l'ensemble de la région demeure élevé, avec 38. Par contre, pas question de délester à court terme des soins offerts à la population régionale, assure la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

« On n'appliquera pas de contingence ou délestage d'activités additionnelles en lien avec la situation actuelle. Pour le moment, on est capable de maintenir les services essentiels. On va s'assurer, quoi qu'il arrive, de maintenir les services essentiels, critiques et prioritaires partout sur le territoire. Par contre, si le nombre d'employés absents augmente de façon encore plus importante dans les prochains jours ou semaines, il n'est pas exclu qu'on doive réduire certains services. »

- Caroline Roy, PDG du CISSS-AT