Ukraine : le Bloc exhorte Ottawa à retirer les visas

Le Bloc québécois veut faire sa part dans ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le parti avance des solutions pour faciliter la venue de milliers d'Ukrainiens au pays.

Le Bloc estime qu'Ottawa doit prolonger de six mois tous les permis et visas temporaires, mais aussi lever l'obligation de se munir d'un visa de touriste l'instant du conflit. Ce sont des mesures simples et efficaces qui peuvent immédiatement être mises en oeuvre par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), juge le parti.

Sébastien Lemire, député bloquiste en Abitibi-Témiscamingue, estime que notre région pourrait très bien servir de refuge aux Ukrainiens. Les personnes touchées par cette guerre peuvent à tout moment contacter les bureaux de circonscription de Sébastien Lemire et de Sylvie Bérubé, députée bloquiste d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou.