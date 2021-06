Un adolescent de 15 ans meurt à Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, un adolescent de 15 ans est décédé vers 16h45 lundi soir au Circuit Karting Abitibi. Son coeur aurait cessé de battre en raison d'un malaise quelconque.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) est au fait du drame. L'organisation a dépêché deux enquêteurs le soir du décès, mais comme les circonstances ne sont pas claires, elle est en attente des résultats de l'autopsie avant d'ouvrir ou non une enquête pour déterminer si la mort est reliée ou non à son travail.

Selon la CNESST, le travail de l'adolescent était de replacer les karts à leur place. Il aurait couru à quelques reprises lors de son quart de travail. La Sûreté du Québec de son côté mentionne ne pas enquêter, ce qui invalide la thèse criminelle.

Karting Abitibi a annoncé fermer ses installations jusqu'au 5 juillet.