Un appel à la technologie pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre

Devant une pénurie de main-d'oeuvre qui sévit toujours, Les Fermes Bégin de Sainte-Germaine-Boulé innovent.

Ils profiteront d'une aide monétaire de 50 000$ du gouvernement du Québec pour se munir d'une faucheuse frontale, un outil qui aidera grandement l'entreprise à augmenter sa productivité pour atteindre un autre niveau.

« Le travailleur va pouvoir doubler sa productivité avec un seul passage. On manque de temps, mais on essaye de multiplier notre temps avec l'utilisation d'équipements innovants comme ça. Dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre, à court terme, on ne réglera pas le problème. Donc, on voit de plus en plus l'utilisation de technologies pour remédier à ce problème. C'est l'avenue à prendre dans le futur. »

- Maxime Bégin, copropriétaire de Les Fermes Bégin