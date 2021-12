Un autre coup dur à encaisser pour le secteur touristique

Le sort s'acharne de nouveau sur l'industrie touristique régionale.

Avec la réouverture des frontières en novembre dernier, immédiatement Tourisme Abitibi-Témiscamingue a recommencé, conjointement avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, a retravaillé le marché international. L'organisation a ciblé le marché français.

À ce jour, les frontières canadiennes ne sont toujours pas fermées, mais avec l'ascension fulgurante du variant Omicron, le fédéral étudie la possibilité d'interdire de nouveau les voyages non essentiels aux étrangers.

Ottawa a depuis resserré les mesures avec le retour des tests de dépistage obligatoires, même pour les courts séjours de moins de 72 heures, obligeant pratiquement les voyageurs d'outre-mer à annuler leur séjour au Québec.

Tourisme Abitibi-Témiscamingue croit qu'une éventuelle fermeture des frontières amènerait un défi régional qui sera une fois de plus d'attirer les Québécois et Québécoises.

« Je n'ai pas de boule de cristal. En espérant que les gens qui sont venus cet été ont été de bons ambassadeurs pour nous et vont faire des petits, qu'ils incitent les gens de leur entourage à venir visiter l'Abitibi-Témiscamingue. On aura là un défi, je pense, de se présenter sur la liste d'épicerie des Québécois de façon plus forte encore. »

- Stéphanie Lamarche, directrice principale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue