Un bâtiment commercial est la proie des flammes à Rouyn-Noranda

Un bâtiment commercial de la rue Perreault Est de Rouyn-Noranda a été la proie des flammes ce matin, vers 10h. L'entretoit de l'édifice qui comprend notamment un loyer au deuxième étage a été touché.

Une fois sur les lieux, les pompiers se sont déployés en mode défensif afin d'éviter la propagation des flammes vers les constructions voisines du centre-ville.

Il est trop tôt pour savoir si les salons d'esthétique et de coiffure situés au rez-de-chaussée ont été affectés par cet incendie.

« La présence de la fumée et de flammes était vraiment localisée au niveau de l'entretoit. L'entretoit est perforé par l'intensité des flammes. Je ne peux pas confirmer l'endroit initial, à ce moment-ci. » - Stéphane Royer, directeur des services de sécurité incendie à la Ville de Rouyn-Noranda

On ne dénombre aucun blessé. L'enquête est toujours en cours pour déterminer la cause et les circonstances du brasier.

Selon l'état de la situation, une décision sera prise quant à la destruction ou non du bâtiment. Une trentaine de sapeurs des casernes de Rouyn-Noranda, McWatters et Évain ont été mobilisés.