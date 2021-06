Un bilan 2020 très semblable à 2019

L'année 2020 ressemble étrangement à celle de 2019 pour le Service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda. En 2020, les pompiers ont répondu à 406 appels, soit le même nombre qu'en 2019.

46 bâtiments ont été la proie des flammes l'an dernier. C'est encore une fois la même statistique qu'en 2019.

Une hausse importante a été remarquée quant au nombre de sauvetages. 23 ont été réalisés, une augmentation de 4% par rapport à l'an d'avant.

La bonne nouvelle pour le Service de sécurité incendie, les fausses alarmes sont en baisse de 4%.

« On a beaucoup de fausses alarmes. Les raisons pour lesquelles on a des fausses alarmes, ce sont des systèmes d'alarme qui sont défectueux. Au numéro deux, on a la présence confirmée de chaleur, mais on n'a pas d'incendie. C'est un début de feu de cuisson. Il y a des toasts et des oeufs qui brulent. En troisième lieu, ce sont des gens qui font des travaux sans couvrir leur système d'alarme. La poussière fait partir les systèmes d'alarme. »

- Stephen Valade, directeur du Service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda