Un bilan plus que positif pour la Maison Émile Aurélie

La Maison Émile Aurélie de Rouyn-Noranda, qui a pour mission d'offrir un répit aux parents d'enfant handicapé, dresse un bilan dans le cadre de son 10e anniversaire. Depuis sa création, l'établissement a su adresser un besoin qui était grandissant dans le secteur alors que pas moins de 4 307 enfants ont séjourné pendant 24h dans l'établissement afin de donner une pause aux parents.

Cependant, là où ça se corse pour l'organisme, c'est qu'il y aura beaucoup de travail à faire afin d'assurer la pérennité des services pour un autre 10 ans.

« C'est sûr que si on pouvait avoir un meilleur financement, plus de chambres et plus de personnel avec expérience on pourrait peut-être un jour se spécialiser. »

-Jasmin Côté, vice-président du conseil d'administration de la Maison Émile Aurélie de Rouyn-Noranda