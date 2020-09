Un camp relevé s'amorce chez les Huskies

Le camp d'entraînement des Huskies est entamé. 34 joueurs ont foulé la glace de l'aréna Iamgold dans les dernières heures. On dénombre trois gardiens, dix défenseurs et 21 attaquants.

Normalement, une cinquantaine d'invitations sont lancées avant un camp d'entraînement, mais cette année, pandémie oblige, l'organisation a dû trancher avant l'heure afin de respecter la limite imposée par la Santé publique.

« C'est sûr qu'à 34 invitations, on a eu des décisions difficiles à prendre, surtout pour nos gars de la région. Je pense à Étienne Parent et Mickael Hébert. On a pris une direction différente. Si je compare l'an passé à cette année, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas eu beaucoup de déception dans la journée d'hier. Ils n'ont pas manqué leur chance de faire une bonne première impression. » -Mario Pouliot, entraineur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda

Les Européens Danila Klimovich et Oleksii Myklukha sont toujours dans leur pays respectif, en attente de leur visa.

« L'absence de nos Européens a été notre déception de la journée d'hier. C'est un dossier dans les mains de la ligue. Le plan de la Santé publique a été approuvé dans les quatre provinces. Maintenant, je crois qu'ils sont rendus à présenter le plan des Européens au gouvernement du Canada pour trouver une façon de les faire rentrer au pays. » -Mario Pouliot

Le cerbère Zachary Émond est de la liste, mais ne sera pas du camp d'entraînement. L'incertitude plane toujours dans son cas quant à un retour cette année.

Quatre joueurs de la région sont invités. Il s'agit des attaquants valdoriens Médrick Bolduc et Anthony Turcotte et le défenseur rouynorandien Emeric Gaudet. Steven Fournier participera aussi au camp. Il évolue depuis deux ans avec les Forestiers d'Amos.

Les attaquants Kiefer Avery, Carter Murchison, Jérôme Nadeau, Louis-Philippe Fontaine, Donovan Arsenault et Zachary Marquis-Laflamme, les défenseurs Dyllan Gill, Coen Strang et Emeric Gaudet et le gardien Cruz Loughlin sont les joueurs âgés de 16 ans qui lutteront pour être de l'équipe lors du match d'ouverture.

Attaquants

Chez les attaquants, Alexis Brisson, Mathieu Gagnon, Charles-Édouard Drouin, Alex Beaucage, Samuel Johnson, Alex Labbé et William Rouleau seront, à moins d'une surprise, à leur poste en début de saison. Olivier-Luc Haché sera le troisième 20 ans, si Zachary Émond ne revient pas. La bataille sera féroce pour les dernières places disponibles chez les attaquants. Steven Fournier, Carter Murchison, Marc-Antoine Séguin, Louis-Philippe Fontaine, Anthony Turcotte, Alex Petrie, Zachary Marquis-Laflamme, Médrick Bolduc, Donovan Arsenault, Kiefer Avery, François Breton, Jérôme Nadeau, Danila Klimovich et Jordan Côté aspirent tous à débuter la saison à Rouyn-Noranda.

Défenseurs

Derrière, il y a peu de postes de disponibles. Le capitaine Alexis Arsenault et les vétérans Xavier Bouchard et Samuel Régis ainsi que Thomas Belzile formeront le top-4. Jared Cosman, Zachary Cardinal, Coen Strang, Emeric Gaudet, Lou-Felix Denis et Dyllan Gill batailleront pour les trois derniers postes.

Gardiens

Devant les filets, il serait surprenant que Cruz Loughlin soit retenu. Le tandem devrait être composé de Samuel Richard et Kevyn Brassard. Il n'est pas impossible par contre que les Sharks de San Jose décident de renvoyer Zachary Émond à Rouyn-Noranda. Si c'est le cas, un de Richard ou Brassard devra quitter, puisque Mario Pouliot ne veut pas de ménage à trois cette saison.