Un collectif s'attaque à la revitalisation du lac Osisko

Le Collectif Territoire se lance dans une mission quasi impossible, diront plusieurs citoyens de Rouyn-Noranda. L'organisme travaillera à revitaliser l'écosystème du lac Osisko.

L'objectif est de réussir cette mission d'ici le 100e anniversaire de la Ville de Rouyn-Noranda, en 2026.

« Notre but est de mobiliser la communauté et de travailler en collaboration avec le secteur des arts et de la culture, le secteur des sciences et celui de l'industrie pour en arriver à imaginer quelles seraient les meilleures façons de revitaliser le site, de le dynamiser et de le mettre en valeur. »

-Genevière Aubry, directrice du Collectif Territoire