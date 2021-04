Un Colloque portant sur l'autisme et les dépendances à l'UQAT

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) tient aujourd'hui (jeudi) et demain (vendredi) un Colloque sur l'autisme et les dépendances.

L'établissement souhaite rassembler le temps de quelques heures des acteurs en éducation, en recherches, en santé et en sciences humaines et sociales afin de réfléchir sur les enjeux organisationnels en santé et services sociaux qui touchent l'accessibilité pour les personnes autistes.

Ce partage de connaissances se fera via des conférences en ligne. Dans un premier temps, elles toucheront la recherche et dans un second, l'aspect clinique et pratique.

Différents thèmes tels que la santé mentale, l'usage problématique des jeux vidéos, d'Internet, de l'alcool et de drogues ainsi que la dépendance aux substances seront abordés.

L'événement est offert gratuitement à la communauté. Il suffit de s'inscrire sur le site web du Colloque.