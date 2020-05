Un comité de relance économique fondé à Rouyn-Noranda

La Ville de Rouyn-Noranda met sur pied un comité de relance économique. Composé d'élus et de directeurs, il sera chargé de procéder à des analyses de différentes stratégies qui pourraient s'avérer gagnantes pour la communauté d'affaires.

Certaines mesures pour atténuer l'impact de la pandémie et aider les entreprises ont été créées par l'administration Dallaire il y a quelques semaines. La gratuité des stationnements est un exemple.

« Vous vous souvenez que dans notre planification stratégique, on avait émis le souhait d'être une organisation plus agile et plus performante. Je crois que c'est le temps plus que jamais de le démontrer. On est heureux d'annoncer la création du comité. C'est évidemment dans un principe de développement durable. »

-Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda