Un début de saison difficile sur le moral

Les temps sont difficiles pour les agriculteurs en Abitibi-Témiscamingue.

Additionnons la fin tardive d'un hiver glacial, le prix du gaz et l'inflation, le cocktail devient difficile sur le moral.

La guerre en Ukraine a donc des impacts directs sur les fermes régionales, comme bien d'autres secteurs de l'économie.

« Viennent s'ajouter à notre saison difficile de l'an passé le coût des intrants et le coût du pétrole. Je sais que tout le monde doit subir [la hausse du] coût du pétrole, mais c'est notre outil de travail. Il y a certains produits qui ont doublé ou qu'on ne peut carrément pas avoir. Plusieurs se demandent comment ils vont faire pour ensemencer les champs. On est toujours en mode solutions. Bien que c'est extrêmement difficile, on ne baisse pas les bras. »

Pascal Rheault aimerait que le gouvernement fédéral s'implique davantage afin d'appuyer les agriculteurs. Selon le président, il est fin temps de créer des mesures d'urgence pour couvrir les pertes financières, alors que l'accès à l'assurance récolte est toujours difficile.

« Un moment donné, il va falloir que le gouvernement s'implique. On a beau être résilient et trouver des solutions, mais on ne veut pas être les seuls à se battre. Au niveau du gel printanier, ce n'est pas couvert. On a essayé de le faire reconnaitre. Des producteurs ont eu 50% de pertes, mais ils ont été compensés à peut-être 20%. »

- Pascal Rheault