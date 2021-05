Un dernier droit sous les regards pour Justin Robidas

Les séries de la LHJMQ seront capitales pour l'avenir de Justin Robidas. L'attaquant des Foreurs de Val-d'Or aspire à être repêché par une organisation de la Ligue nationale de hockey (LNH) cet été.

Celui qui figure parmi les meilleurs espoirs de la LHJMQ est présenté en majeur parti du temps comme un futur choix de 2e tour.

Pendant que plusieurs autres espoirs sont déjà en vacances, le joueur de centre de 17 ans, qui est scruté à la loupe par les recruteurs, pourrait bien profiter des prochaines semaines pour se faire valoir.

« J'essaie de ne pas trop y penser. Mais, c'est sur que tu y penses un peu. L'objectif numéro un est de gagner la coupe avec Val-d'Or. Une fois que ce sera fait, on verra pour la suite. »

- Justin Robidas, attaquant des Foreurs

« Au-delà des chiffres et des points que Justin accumule, c'est le compétiteur par excellence. Chaque jour, il veut faire la différence. Chaque présence sur la glace, il se donne corps et âme. Il fait vraiment les petits détails. Quand tu as ce genre de joueur dans ton organisation, tu sais que tu es entre bonnes mains. N'importe laquelle des 32 équipes qui va le repêcher cette année va faire un bon coup. »

- Daniel Renaud, entraîneur-chef des Foreurs