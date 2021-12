Un enfant sur deux est vacciné au Témiscamingue

La vaccination des 5 à 11 suit son cours en Abitibi-Témiscamingue.

Ce sont les enfants dans la MRC d'Abitibi-Ouest avec une couverture de 75,5% qui adhèrent le plus à la vaccination, suivi de près par ceux à Rouyn-Noranda, avec 74,5%. L'Abitibi-Ouest a elle aussi franchi le cap des 73%.

Cependant, la MRC de la Vallée-de-l'Or et le Témiscamingue tirent de la patte, avec une couverture de 61% et 56% respectivement. C'est donc dire qu'au Témiscamingue, seulement un enfant sur deux a reçu une première ronde ou a pris un rendez-vous.

On peut expliquer cette faible réponse, assure la directrice régionale de la campagne de vaccination.

« Dans le secteur de la Vallée-de-l'Or et du Témiscamingue, il y a quand même eu plusieurs enfants qui ont eu la COVID-19 dans les dernières semaines. Ils n'ont pas à recevoir une dose avant huit semaines après la maladie. C'est certain qu'on aura un certain nombre d'enfants qui ne sera pas vacciné. Les enfants qui ont eu la maladie ont besoin uniquement d'une seule dose pour être bien protégés. » - Katia Châteauvert, directrice de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue

La semaine prochaine débutera la vaccination dans les établissements scolaires.

Concernant la troisième dose, les femmes enceintes, les travailleurs de la santé et les personnes de 18 à 59 ans et qui ont une maladie chronique sont désormais admissibles.

À compter du 4 janvier, les aînés de 65 ans et plus pourront à leur tour prendre un rendez-vous. Il en va de même pour les 60 ans et plus, dès le 6 janvier.