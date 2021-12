Un financement d'urgence réclamé pour aider les entreprises

Les Chambres de commerce de l'Abitibi-Témiscamingue demandent au gouvernement Legault de soutenir financièrement les entrepreneurs de la région.

Les bars et cinémas, par exemple, ont tous garni leurs inventaires et donc, ils subiront d'importantes pertes, à la suite de leur fermeture ordonnée par Québec.

Depuis, le gouvernement provincial a déjà annoncé rouvrir son volet Aide aux entreprises en région en alerte maximale (AERAM). Les entreprises pourront envoyer leurs demandes et obtenir un pardon de prêt sur certains volets d'aide financière.

« On peut s'imaginer que les régions en alerte maximale, on fait référence aux grands centres urbains où il y a un taux de population beaucoup plus élevé que nous. En retour, on ne peut pas s'empêcher d'aider des entreprises dans une région ressource comme la nôtre qui fait rouler le reste de l'économie au Canada et au Québec. La distinction, à mon avis, m'apparait un peu inutile. En bout de ligne, il va falloir aider toutes les entreprises de toutes les régions. On subit tous le même sort. »

- Charles Lavergne, président de la Chambre de commerce Témis-Accord