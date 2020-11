Un incendie a pour cible un immeuble à logements de Val-d'Or

Un incendie s'est déclaré dans l'entretoit d'un immeuble de quatre logements sur la rue Plessis à Val-d'Or.

Les pompiers ont reçu l'appel peu avant 14h. L'alerte générale indiquant à toutes les équipes de se rendre sur les lieux est entrée à 14h12.

Le brasier est contrôlé et la cause demeure pour l'instant inconnue. Un important panache de fumée est visible à des kilomètres.

« On a évacué des gens et beaucoup d'animaux à l'intérieur. C'était surprenant le nombre d'animaux, le chien, l'oiseau, etc. On a relocalisé les animaux chez le voisin. Tout le monde va bien et les animaux vont bien également. C'est un succès. »

- Éric Hébert, Chef de division opération au Service de sécurité incendie de Val-d'Or