Un lecturothon à l'école Kinojévis pour aider les plus démunis

161 élèves du préscolaire à la 6e année de l'école Kinojévis de Rouyn-Noranda veulent aider les familles et citoyens plus démunis à l'approche des Fêtes.

Pensé par deux étudiants de 5e année, un projet de lecturothon est mis sur pied dans le but d'amasser des sommes qui seront remises en totalité à la Ressourcerie Bernard-Hamel.

Tout au long du mois de novembre, les élèves pourront développer leurs compétences en français tout en comptabilisant leur temps de lecture.

« On rentabilise. Les enfants lisent et comptabilisent le temps. On invite aussi les gens à donner pour les soutenir dans leur démarche. C'est en même temps une lueur d'espoir. On est conscient que même à l'âge primaire, on a des enfants qui sont des citoyens engagés. Ça, c'est extraordinaire. »

- Karine Hébert, enseignante soutient à l'école Kinojévis de Rouyn-Noranda