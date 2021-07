Un mouvement québécois profitable aux Fermes Bégin

La pandémie n'a pas que des effets négatifs. Parlez-en aux propriétaires des Fermes Bégin de Sainte-Germaine-Boulé, les frères Maxime et Alexandre Bégin.

Les agriculteurs ont doublé leurs ventes depuis que l'Union des producteurs agricoles (UPA) a propulsé au coeur de la crise sanitaire le mouvement provincial Mangeons local qui a pour but d'inciter les Québécois à acheter des produits d'ici

« On vend des animaux à la Boucherie des Praz, à Évain. On a senti un virage. Les gens sont plus enclins à vouloir prendre connaissance de nos produits. On a senti une plus grande demande des gens qui veulent s'approprier de la viande locale. On n'en vendait pas beaucoup, mais on a quand même doublé nos ventes. C'est clair qu'il y a beaucoup moins d'intermédiaires dans la chaine. Ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus de sous et une petite marge qui est la bienvenue. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Là, on monte les marches tranquillement. »

- Maxime Bégin, copropriétaire