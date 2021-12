Un Noël en famille menacé, devant la recrudescence

Les citoyens en Abitibi-Témiscamingue devront faire un effort pour espérer célébrer Noël avec leurs proches, cette année.

À moins d'un mois du temps des fêtes, le bilan régional de COVID-19 n'est pas très rose, avec une éclosion majeure au Témiscamingue et de nombreuses écoles toujours fermées.

La Santé publique régionale travaille toujours à limiter la propagation du virus pour permettre aux familles de se réunir et célébrer. Puisque la situation peut toujours aller d'un bord comme de l'autre, à l'heure actuelle, il est trop tôt pour se positionner quant à Noël.

« On doit essayer de faire en sorte que ça va aller dans la bonne direction pour nous permettre de pouvoir au moins voir nos proches. C'est ce qu'on veut, mais avec ce que l'on vit actuellement, ça commence à être difficile à imaginer. Je suis confiante que si tout le monde fait ce qu'ils ont à faire, on peut changer la direction et reprendre le contrôle de la situation. »

- Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique