Un nouveau défi qui est réfléchi pour Jean-Marc Belzile

Le moment était venu pour Jean-Marc Belzile de se lancer en politique municipale.

Journaliste depuis plus de 13 ans en Abitibi-Témiscamingue, notamment chez Énergie Abitibi, Jean-Marc Belzile, tentera de briguer la mairie de Rouyn-Noranda. Il assure que ce nouveau défi est réfléchi.

« J'ai souvent eu cette réflexion, de peut-être faire de la politique à l'approche de ma retraite. Ça a évolué dans ma tête. J'ai des convictions, mais je devais toujours les cacher. J'avais cette impression en étant journaliste. C'était devenu lourd. Mes enfants avaient envie de participer à ces événements où on tente de faire une différence pour notre communauté, mais malheureusement, je ne pouvais jamais y assister. »

Sa carrière journalistique pourrait jouer en sa faveur, admet-il.

Comme on dit souvent, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre.

« Ce qui est particulier, mon grand-père porte mon nom. Il a été maire de Petit-Saguenay. On m'a dit que c'était quelqu'un qui me ressemblait beaucoup, qui avait des convictions et qui avait envie de faire avancer sa communauté. Malheureusement, il est décédé beaucoup trop tôt. »

- Jean-Marc Belzile